COPRIFUOCO IN VALLE, IN DIRETTA LA CONFERENZA STAMPA DEL PRESIDENTE LAVEVAZ

L'emergenza epidemiologica impone alla Giunta regionale nuove iniziative restrittive per contenere il contagio da Covid-19. In particolare, un'ordinanza del Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, dispone una sorta di 'coprifuoco' su tutto il territorio regionale. Dalle ore 21 alle ore 5 si potrà uscire di casa solo per "comprovate esigenze lavorative o sanitarie".