Valle d'Aosta verso l'istituzione del coprifuoco

La Giunta regionale sta predisponendo nuove misure restrittive per arginare la diffusione del coronavirus Covid-19. Sul tavolo, in particolare, c'è una l'adozione del coprifuoco su tutto il territorio della Valle; i dettagli del dispositivo deciso dall'Esecutivo sono contenuti in un'ordinanza che sarà illustrata dal Presidente della Giunta in una conferenza stampa oggi alle 16,30.

L'ordinanza andrebbe dunque in una direzione diversa dalla proposta di lockdowm 'leggero' ipotizzata dai tecnici del premier Conte.