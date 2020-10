Aosta: Giunta Nuti approva proroga ampliamento dehors

Un provvedimento urgente in favore del tessuto economico e commerciale cittadino, già messo a dura prova dai mesi di lockdown della scorsa primavera e ora di nuovo in difficoltà a causa delle restrizioni imposte dall’ultimo Dpcm, è stato deciso dalla Giunta comunale di Aosta.

La delibera approvata oggi venerdì 30 ottobre da un lato proroga le misure che erano state adottate dall’Amministrazione comunale nel mese di maggio e di luglio (con la quale si erano stabiliti degli indirizzi validi fino al 31 ottobre in merito alla ripresa delle attività commerciali presenti sul territorio) e di Consiglio (che disponeva la sospensione fino a fine 2020 del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di vicinato, per le attività di commercio al dettaglio su area pubblica e per le imprese artigiane e turistiche presenti nel territorio comunale), dall’altro le integra con nuove disposizioni per il periodo invernale (dall'1 novembre al 31 marzo), al fine di agevolare lo svolgimento delle attività economiche, consentendo la fruizione in sicurezza dei locali e degli spazi.

Per quanto riguarda le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono prorogate fino al 31 marzo 2021, senza necessità di ulteriori comunicazioni, nei dehors stagionali costituiti esclusivamente da arredi temporanei amovibili: tavolini, sedie, ombrelloni e corpi riscaldanti.

Eventuali proposte di installazione di strutture temporanee a carattere invernale ad uso dei dehors stagionali sia su strade a percorrenza pedonale che non, segnalate anche per il tramite delle associazioni di categoria quale Confcommercio VdA, saranno valutate da parte degli uffici comunali.

In tal caso, il titolare dell’attività dovrà presentare a mezzo Pec una comunicazione per la posa temporanea della struttura a servizio del dehors.

Inoltre, sono prorogati fino al 31 marzo 2021, senza necessità di ulteriori comunicazioni, gli ampliamenti a uso dehors già oggetto delle comunicazioni di occupazione suolo pubblico/privato.

I dehors dovranno essere costituiti esclusivamente da arredi temporanei amovibili: tavolini, sedie, ombrelloni e corpi riscaldanti; non potranno essere installate strutture fisse, anche se in presenza di autorizzazione del titolare dell’attività adiacente; non potranno essere installati altri elementi di arredo quali totem, supporti listini prezzi, ecc....

L’utilizzo dello spazio pubblico in ampliamento davanti ad altre attività commerciali adiacenti sarà possibile previo consenso scritto da parte del titolare dell’attività interessata al posizionamento dei manufatti davanti alle proprie vetrine, con indicazione della metratura e di eventuali limitazioni di giorni e orari.

L’utilizzo di aree private di zone limitrofe sarà possibile previo consenso scritto del proprietario del sedime.

In deroga ai vigenti Regolamenti comunali dei dehors, potrà essere valutato, caso per caso, la possibilità di installare temporaneamente su area pubblica in prossimità del locale (dehors o area adiacente) attrezzature e beni strumentali a serviziodell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, viene prorogata fino al 31 marzo 2021 la possibilità di occupazione di suolo pubblico, ogni domenica, per una superficie massima pari a 4mq, nell’area esterna antistante la propria attività commerciale (attività alimentari e non),per poter esporre i propri prodotti al fine di compensare la limitazione del numero di accesso ai clienti all’interno dell’esercizio.

Tale opportunità viene ora estesa anche nella giornata di sabato con le stesse modalità e tempi. Il titolare dell’attività commerciale dovrà, pertanto, tener conto di tale possibilità nel caso di consenso rilasciato a un pubblico esercizio di utilizzo della propria area di pertinenza.

Le comunicazioni già inviate dai titolari dell’attività commerciali sono da intendersi valide fino al marzo 2021 anche per i sabati. Le nuove comunicazioni potranno essere inviate via pec al Comune di Aosta anche per il tramite delle associazioni di categoria per conto didiversi negozianti.

Infine, con la deliberazione approvata oggi la Giunta ha dato mandato agli uffici comunali di estendere l’esenzione dal pagamento del Canone di occupazione suolo pubblico (Cosap) per le attività commerciali e di somministrazionedi alimenti e bevande, attualmente prevista sino al 31 dicembre 2020, anche a tutto l’anno 2021 compatibilmente con le esigenze di bilancio.

Commenta l’assessora comunale allo Sviluppo economico, Alina Sapinet: "Qualche giorno fa, nel corso del primo Consiglio comunale,avevamo promesso una prima risposta alle legittime richieste del mondo del commercio cittadino di fronte alla crisi generata dalla spaventosa pandemia in atto. Con il provvedimento adottato oggi muoviamo un passo importante nella direzione di favorire,per quanto possibile, l’attività economica sia confermando lemisure che erano in scadenza sia introducendo nuovi sgravi, come l’esenzione dellaCosap per il 2021 che cercheremo di portare quanto prima all’esame del Consiglio comunale, se le necessità di bilancio ce lo consentiranno".