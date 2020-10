Université, double diplôme valdo-savoyard à frères français

Les deux premiers étudiants français qui ont emprunté le parcours d'études binational proposé par l'Université de la Vallée d'Aoste et l'Université Savoie Mont-Blanc ont obtenu leur diplôme hier, qui prévoit l'échange de leurs étudiants respectifs pour obtenir un double diplôme: diplôme en science politique et relations internationales et licence en droit.

Il s'agit des frères Alban et Rinor Ferati qui ont choisi le même cursus et la même discipline pour la thèse - droit international - suivis par le professeur Alessandro Rosanò. Alban Ferati a discuté de la thèse sur "L'importance de la convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique". Rinor Ferati a présenté son étude sur le thème 'La question du Kosovo en droit international.

Le Kosovo, un état comme les autres?' "Nous sommes très fiers d'être les premiers étudiants français à obtenir un double diplôme - ont commenté les frères Ferati -. L'expérience à l'Université du Val d'Aoste a été très enrichissante pour nous, à la fois personnellement et professionnellement. Nous avons été chaleureusement accueillis par les étudiants et professeurs italiens. Ce parcours pédagogique nous a permis de découvrir un nouveau système scolaire, très différent du français et d'acquérir de nouveaux savoir-faire. Nous sommes satisfaits de ce parcours difficile mais qui sera utile pour la poursuite de nos études. Malgré l'urgence sanitaire et son impact sur notre année académique, nous garderons de très bons souvenirs de notre expérience".