L'UniVdA protagonista a Digital Talent Fair

Mercoledì 4 e giovedì 5 novembre l’Univda sarà presente alla seconda edizione della #DigitalTalentFair, la prima grande fiera digitale in Italia dedicata al mondo del Lavoro e all’Orientamento professionale.

Una manifestazione completamente virtuale insieme a grandi Aziende Top Player, Scuole e Università, Web Influencer e Imprenditori di successo.

"Tanti contenuti pensati per orientarti nel mondo del lavoro - si legge in una nota dell'UniVdA rivolta ai giovanii - cambiare prospettiva e metterti in gioco per superare i tuoi limiti".

Anna Maria Merlo, Delegata rettorale all’Orientamento e comunicazione di Ateneo, terrà il webinar 'Pandemie ed economie' il 4 novembre alle ore 14. Per partecipare e seguire le Aziende e gli Eventi nella Città Virtuale sarà necessario registrarsi (gratuitamente) alla piattaforma www.digitaletalentfair.it.