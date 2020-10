Fondazione Gimbe, 'in Valle situazione Covid sempre peggio'

"Tutti gli indicatori della Valle d'Aosta registrano una performance in peggioramento rispetto alla settimana precedente". Lo sostiene la relazione al report settimanale della Fondazione Gimbe relativo all'emergenza Covid nella nostra regione.

In dettaglio: i casi positivi ogni 100.000 abitanti sono saliti a 1.088 in Valle (423 media nazionale, peggior risultato in Italia); l'incremento dei casi positivi è stato del 34,9% (media nazionale 30%); i casi testati ogni 100.000 abitanti sono stati 1.098 (media nazionale 1.197); il rapporto tra positivi e casi testati è del 51,1% (media nazionale 18%, peggior risultato in Italia); i ricoverati con sintomi ogni 100.000 abitanti sono 78,8 (media nazionale 23,1%, peggior risultato in Italia); i ricoverati in terapia intensiva ogni 100.000 abitanti sono 5,6 (media nazionale 2,3, peggior risultato in Italia).