Cinque decessi di pazienti con Covid e 178 nuovi contagi in 24 ore in Valle

Le misure restrittive di contenimento del coronavirus sono attive da giorni ma nelle ultime 24 ore sono stati registrati 178 nuovi casi di Covid-19 nella nostra regione, a fronte di 300 persone testate con tampone. Cinque i decessi di pazienti con Covid da ieri ad oggi per un totale di 162 dall'inizio della pandemia, circostanza che ha messo in allarme i vertici sanitari valdostani.

I positivi attualmente sono 1.584 e, secondo quanto riportato nel bollettino dell'unità di crisi su dati forniti dall'Usl) i guariti sono saliti a 1.235.

I focolai virali sono in aumento e secondo Angelo Pescarmona, commissario della Usl valdostana, una delle cause di questa recrudescenza può essere anche "l'abitudine tipica delle realtà montane e rurali di riunirsi per celebrare cerimonie religiose o feste di paese, penso a una cresima in bassa Valle con 70 cresimandi alla quale in una struttura poco tempo fa hanno partecipato forse duemila persone...situazioni bellissime da un punto di vista umano ma questi momenti aggregativi per il virus sono manna dal cielo. Nelle realtà urbane, nelle grandi città, eventi comunitari di questo tipo sono molto più rari".