Al JB Festaz tamponi rapidi antigienici e servizio di videochiamate

Un ospite del Jb Festaz in videochiamata

Tamponi rapidi antigenici al J.B.Festaz Aggiornamento Covidal 29 10 2020 Alto il grado di attenzione in Casa di riposo J. B. Festaz: dato l’aggravarsi della situazione Covid a livello nazionale e soprattutto regionale, con la Valle d’Aosta a maggiore indice di contagio rispetto alla popolazione, si sono intensificate le misure di prevenzione e di controllo all’interno della struttura.

Nel periodo autunnale è stata intrapresa una rapida campagna di vaccinazione anti-influenzale per gli ospiti e messo a punto un piano per monitorare la situazione attraverso tamponi rapidi antigenici nei confronti di ospiti e dipendenti, offrendo una tutela aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla normativa e dalle procedure attuate a livello regionale e nazionale. Completata la prima fase, sono risultate positive 18persone su circa 250, tra ospiti e staff.

La situazione si può così riassumere:

-Ospiti: 11positivi, di cui 2 attualmente ricoverati all’ospedale Parini, i restanti sintomatici (alcuni con sintomi lievi) edin isolamento presso la struttura;

-Staff: 7persone tra operatori sanitari e impiegati, 5 delle quali individuate precocemente tramite i test rapidi antigenici, tutti in quarantena presso rispettivi domicili.

"All’interno della struttura - si legge in una nota del JB Festaz - è stato riorganizzato un reparto Covid e permangono tutte le precauzioni e procedure in atto per gli ospiti che stanno affrontando il decorso del virus. Ogni possibile riguardo ed attenzione è riservato anche ai restanti ospiti che, pur con le limitazioni dettate dai protocolli, continuano le attività di animazione e di contatto con i familiari attraverso il servizio di chiamate e videochiamate".