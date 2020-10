Aosta: Iniziato con largo anticipo allestimento luminarie natalizie

In anticipo con quasi tre settimane di anticipo rispetto all'anno scorso (14 novembre, quando già la posa era terminata ben prima che nel 2018), è iniziato ieri, mercoledì 28 ottobre, l'allestimento delle luminarie di Natale ad Aosta.

Le prime luci natalizie sono state piazzate in via Festaz, oggi il lavoro prosegue nel centro storico e in altre zone, così presto inizierà la posa dei tradizionali alberi natalizi nelle piazze Arco d'Agusto, Roncas e Salvadori; nel complesso gli addobbi saranno collocati in 35 fra vie e piazze e in sei rotonde dalla ditta torinese Centro Luminarie Meta Lux srl, che aveva vinto l'appalto nel 2019.

Nei prossimi giorni inizierà anche, per il terzo anno consecutivo, l'allestimento in piazza Chanoux dell'albero di Natale 'tecnologico' ideato dalla Chambre Valdotaine e realizzato da Luca Frutaz della ditta Chenevier e dall'architetto Paolo Venturotti. Quest'anno l'albero, per ragioni di distanziamento sociale anti Covid, non si potrà scalare, ma Comune e Chambre stanno pensando a nuove tipologie di abbellimento per la struttura. Ancora in forse, invece, la pista di pattinaggio in piazza: sarà l'evoluzione del coronavirus a determinare la decisione.

"Guardiamo ai giorni a venire con ottimismo e speranza - commenta il sindaco, Gianni Nuti - vogliamo dare un segnale positivo ai residenti e ai turisti, anche con la reintroduzione graduale delle luminarie d'artista e, a partire da quest'anno, con iniziative innovative e maggiori addobbi 'a tema' che stiamo concordando con la Camera di Commercio".