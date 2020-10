La Desarpa di don Giuliano Reboulaz, come un quadro di Italo Mus -IL VIDEO

Il valdostano Guglielmo Chasseur ha catturato in un video alcuni tratti della desarpa a St-Barthélemy del sacerdote e allevatore don Giuliano Reboulaz. Immagini che, come un quadro di Cesare Maggi e ancor più di Italo Mus (dal cui pennello il volto di Reboulaz sembra essere uscito), ci trasportano in uno straordinario passato contadino che riesce ancora, certe rare volte, a tornare presente e a stupirci per la sua incontaminata bellezza.

Parroco di Champorcher e Pontboset, don Giuliano Reboulaz è cresciuto in una famiglia di allevatori e ne ha incarnato la tradizione nel modo più semplice e genuino possibile. Ora vive a Lignan, dove alleva le sue bovine.