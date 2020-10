Guichardaz alla manifestazione Confcommercio 'valutiamo interventi per più penalizzati

"La particolare situazione sanitaria della Valle d'Aosta, che sta comunque investendo risorse sanitarie e umane a tutela della salute degli operatori e della comunità, è complessa. Tenendo conto di questo aspetto e della situazione che ci pone ai primi posti nei contagi, la Giunta sta facendo valutazioni in ordine ad eventuali interventi in favore delle categorie più penalizzate".

Lo ha detto l'assessore regionale al turismo e cultura, Jean-Pierre Guichardaz, che oggi ha partecipato alla manifestazione promossa dalla ConfCommercio in piazza Chanoux. Oltre a lui erano presenti anche il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, il vice-sindaco Josette Borre e l'assessore comunale Alina Sapinet. "E' importante in questo momento - ha aggiunto - che tutta la politica sia solidale e non vi siano strumentalizzazioni ma la consapevolezza che bisogna remare tutti nella stessa direzione. Siamo consapevoli della gravità della situazione e garantiamo un'attenzione continua".