Premiata Start up valdostana Le-Gowall per sviluppo efficientamento energetico

Nell'ambito della 16esima edizione di Start Cup Piemonte e Vda, il Premio Valle d'Aosta - valore di 7.500 euro - per il miglior Business plan che insedierà l'impresa nella Pépinière di Aosta o di Pont-Saint-Martin, messo a disposizione dalla Regione è stato aggiudicato a Le-Gowall, specializzata in efficientamento energetico. Lo ha reso noto l'assessorato regionale dello Sviluppo economico, precisando che "il progetto sviluppa un'integrazione tra i Phase Change Material contenuti nell'involucro edilizio e gli Home Hub, come Siri, Google Home, Alexa, Jarvis, per ottimizzare la curva di esercizio degli impianti di riscaldamento e raffrescamento all'interno di abitazioni e uffici, migliorando il benessere abitativo e contribuendo alla riduzione dell'inquinamento".

Alla fase finale della Start Cup 2020 hanno partecipato 110 progetti di Business Plan con 338 proponenti: numeri attraverso i quali la Start Cup si conferma tra le competition di riferimento per il sistema innovazione in Italia. L'iniziativa è sostenuta dalla Regione Valle d'Aosta e rientra nella Strategia regionale di specializzazione intelligente tra le azioni per l'attrazione di nuovi insediamenti innovativi e per il sostegno alla nuova imprenditorialità e rappresenta una modalità di attuazione del Progetto strategico "Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta che prevede, tra l'altro, azioni integrate per il popolamento degli incubatori con imprese rispondenti alle finalità vocazionali degli incubatori stessi.