In arrivo alla Usl valdostana 30.000 tamponi rapidi

L'Usl della Valle d'Aosta ha acquistato di 30.000 tamponi rapidi antigenici, che saranno utilizzati in attività di screening sulla popolazione, da definire con specifici protocolli.

Lo ha comunicato la stessa azienda sanitaria valdostana, aggiungendo che "sempre al fine di potenziare il servizio, sono state acquistate cinque apparecchiature per la refertazione, strumenti in grado di refertare cinque tamponi molecolari rapidi all'ora (uno per macchina) che sono in funzione dalla scorsa settimana e vengono utilizzati, nello specifico, per i pazienti ricoverati dal Pronto soccorso, per i pazienti urgenti in sala operatoria, per i pazienti che vengono trasferiti in strutture extra-ospedaliere e per quelli in trasferimento tra strutture interne in situazione di massima urgenza".

Nei primi giorni di novembre sarà attivata un'apparecchiatura per la refertazione semi-automatica dei tamponi molecolari ordinari, con una capacità di refertazione di circa 400-500 tamponi al giorno. Sul piano dell'esternalizzazione dei servizi, è attivo dal 19 ottobre un accordo contrattuale tra l'Usl e l'Istituto radiologico valdostano che prevede l'esecuzione di circa 100 tamponi al giorno, sette giorni alla settimana (sono già stati effettuati più di 900 tamponi).

Da mercoledì 21 ottobre è attiva anche la convenzione con l'Istituto europeo oncologico-Ieo di Milano, che referta 100 tamponi al giorno, tutti i giorni della settimana, con la possibilità di estendere la prestazione fino a 150. Infine, sono in corso le trattative con la società cooperativa Codess (che gestisce il centro riabilitativo e terapeutico Dahu di Brusson) per l'effettuazione di tamponi sia a domicilio, sia presso il Poliambulatorio di Donnas.

Il potenziamento del servizio di effettuazione e di refertazione dei tamponi è stato deciso per velocizzare i tempi dei test ma soprattutto per alleggerire la pressione sul personale, nello specifico sugli infermieri e sugli assistenti sanitari, che possono così essere impiegati anche per le attività 'istituzionali' e, in casi specifici, per i tamponi a domicilio. .