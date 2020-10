Aumentano i pazienti Covid, imminente trasferimento ricoverati a cilina di St-Pierre

Sono saliti dai 78 di ieri ai 92 di oggi martedì 27 ottobre, i pazienti positivi al Coronavirus ricoverati all'ospedale Parini di Aosta. Di questi 75 sono distribuiti nei quattro reparti Covid. Nell'ultimo aperto, nella serata di ieri, sono già in nove.

Inoltre 12 malati si trovano nel reparto di malattie infettive e cinque in quello di Rianimazione. Nella giornata di oggi è previsto il trasferimento di una decina di pazienti, i meno gravi, nella clinica di Saint-Pierre. Entro giovedì prossimo 29 ottobre - secondo quanto riferito dalla Usl della Valle d'Aosta - saranno trasferiti a Saint-Pierre anche gli altri pazienti, fino a un massimo di 35 persone, stabilito dall'accordo con la proprietà della clinica. L'obiettivo è quello di "alleggerire la pressione sulla struttura ospedaliera, avere a disposizione posti-letto utili ad eventuali nuovi ricoveri e di ripristinare, se possibile, il reparto ora destinato a Covid-3", spiega l'azienda sanitaria valdostana.

E sarà operativa nei prossimi giorni all'Espace Aosta, nella periferia del capoluogo regionale, la tenda per la somministrazione in modalità drive-in dei tamponi Covid. La struttura è in fase di allestimento da parte del servizio 118 della Usl VdA.

Come anticipato ieri da Aostacronaca, nei giorni scorsi alcuni tamponi drive in sono stati effettuati nel capoluogo regionale, anche presso abitazioni di pazienti in via di guarigione e di residenti a rischio nonchè a Saint-Christophe, davanti alla sede della Centrale unica di soccorso-Cus.

Cattive notizie giungono invece dai dati elaborati da Paolo Spada, chirurgo vascolare all'Humanitas Research Hospital di Milano, secondo cui la Valle d'Aosta è la regione con la maggiore incidenza di contagiati rispetto alla popolazione: 575,3 su 100.000 abitanti. Al secondo posto, con 348,5 casi positivi su 100.000 residenti, c'è la Provincia di Bolzano. La Valle d'Aosta ha anche altri tre "primati": il rapporto tra i casi positivi e le persone testate negli ultimi sette giorni (50,14%, seconda la Liguria con il 32,2%), il numero dei ricoveri (59,7 su 100.000 abitanti, seconda la Liguria con 50,8) e il numero dei decessi in sette giorni (6,3 su 100.000 abitanti, seconda la Liguria con 4).