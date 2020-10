La Giunta incontra sindacati e parti economiche e sociali

Il Governo regionale invita al confronto sindacati, parti sociali ed economiche per un’analisi della situazione economica e sociale, a seguito delle ricadute sul territorio valdostano dell’emergenza sanitaria.

E già per domani, mercoledì 28 ottobre, il Presidente Erik Lavevaz e gli assessori regionali hanno in agenda un incontro con le organizzazioni sindacali e i rappresentanti delle associazioni economiche per avviare un primo confronto, finalizzato ad ottenere una fotografia a più livelli della situazione sul territorio valdostano. Le due riunioni si terranno in modalità streaming.