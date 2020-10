Jean Dondeynaz e Alfredo Lingeri eletti Presidente e Vice Presidente Comitato Consultivo INAIL Vda

Il Comitato Consultivo dell’Inail della Valle d’Aosta, composto da rappresentanti dei lavoratori, del mondo datoriale, delle associazioni di categoria e da un rappresentante dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e da uno del Servizio di Prevenzione AUSL Valle d’Aosta, oltre che dal Direttore regionale dell’INAIL si è rinnovato e vede nei ruoli apicali di Presidente e Vice Presidente rispettivamente Jean Dondeynaz e Alfredo Lingeri.

Nel corso della prima riunione il Comitato, insieme ai Responsabili interni all’Istituto INAIL della Valle d’Aosta, hanno presentato gli estremi dell’Avviso pubblico ISI 2020 rivolto alle imprese attive sul territorio regionale, che garantisce un contributo fino al massimo del 65% per acquisti collegati alla implementazione della sicurezza sul lavoro, un aiuto concreto in un momento particolarmente complesso come quello che stiamo vivendo.

Il Comitato Consultivo della Valle d’Aosta ha identificato nei settori merceologici dell’Edilizia e dei Trasporti Logistica le categorie che potranno contare su di un punteggio aggiuntivo, quali realtà particolarmente coinvolte da fenomeni infortunistici.

Gli interessati possono recuperare la modulistica accedendo direttamente al sito dell’Istituto nella sezione apposita “incentivi alle imprese” bando ISI 2020.

LEGGI QUI IL BANDO