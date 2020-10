Urge terminare il Centro polifunzionale di Aosta per farne un ospedale Covid

Il Centro polifunzionale tra corso Ivrea e via Brocherel, ad Aosta, iniziato a costruire 20 anni fa e mai completato, potrebbe essere trasformato in ospedale Covid, struttura di cui oggi in Valle ci sarebbe gran bisogno.

A dirlo più che politici e vertici sanitari sono i semplici passanti cui la vista di quella struttura-cantiere, in appalto comunale e non ancora ridotta in completo abbandono solo grazie a una periodica manutenzione, solletica il buon senso: "Il Centro è seminascosto, non si nota ed è facile dimenticarsi della sua presenza quando si hanno tanti altri pensieri -ironizza un anziano residente di via Brocherel - ma per noi che lo abbiamo sotto gli occhi lo stato di degrado e inutilità di quest'area è un vero scempio, uno spreco totale. Oggi c'è bisogno urgente di un ospedale per i malati di coronavirus e questa struttura sarebbe ideale; perchè nessuno si muove?".

Nel settembre scorso dalla giunta comunale era arrivata una suggestione: il Centro polifunzionale avrebbe potuto essere inaugurato entro dicembre del prossimo anno o al massimo nella primavera 2021.

Durante una riunione della Quinta commissione consiliare municipale, presieduta allora da Luca Lotto (M5S) il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, aveva annunciato che, anche se la data era ancora incerta, si sarebbe dovuto sbloccare il sospirato finanziamento Inail da oltre 10 milioni di euro che permetterebbe di completare, collaudare e finalmente aprire la struttura. Ma ad oggi di quel finanziamento non se ne sa nulla e il palazzone da ultimare è ancora lì, immobile nel tempo, mentre attorno assessori e dirigenti sanitari corrono da tutte le parti alla ricerca di un ricovero Covid.

Nel progetto e nelle intenzioni dell'Amministrazione, il Centro avrebbe dovuto ospitare una microcomunità per anziani con 50 posti letto, il poliambulatorio Usl nonchè un asilo nido e forse alcune aule destinate alla formazione.