Aosta: La neoeletta Josette Grimod si dimette dalla carica di consigliera comunale

Ha rassegnato le dimissioni addirittura in anticipo rispetto alla prima Assemblea municipale svoltasi oggi, la neoeletta consigliera comunale di Aosta Josette Grimod, 157 preferenze nella lista dell'Uv e papabile per l'incarico di vicepresidente del Consiglio.

Le dimissioni di Grimod sono state annunciate in videoconferenza dal sindaco, Gianni Nuti. Grimod ha vinto il concorso pubblico per segretari comunali, impiego incompatibile con la carica di consigliere. Il primo escluso della lista, che dovrebbe dunque prendere il suo posto è Roberto Favre, che ha ottenuto 84 voti. In caso di rifiuto, subentrerebbe Domenico Broglio, che di preferenze ne ha avute 80.