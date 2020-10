Il nuovo Dpcm sospende spettacoli e cinema della Saison culturelle

Non ha fatto in tempo a riprendere la programmazione ed è già tempo di stop per la Saison Culturelle 2020/2021. A seguito delle direttive contenute nel Dpcmd el 24 ottobre contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid, gli spettacoli e le proiezioni dei film programmati nell’ambito della Saison sono sospesi fino al 24 novembre prossimo.

L’intenzione dell’assessorato regionale dei Beni culturali e del Turismo, organizzatore della stagione culturale invernale valdostana, "è di riprogrammare non appena possibile gli spettacoli attualmente sospesi - si legge in una nota - tenendo conto anche delle disponibilità degli artisti, e di riprendere le proiezioni della sezione Cinema".

Sabato 31 ottobre è il termine ultimo per richiedere di rimborso dei biglietti venduti per i concerti di Vinicio Capossela, di String and wind, di Music for future e dello spettacolo 'L’herbe de l’oubli', nonché il rimborso dei voucher emessi per lo spettacolo Ho perso il filo e il rimborso delle quote non godute di tutti gli abbonamenti, escluso l’abbonamento 'Cinema'.