Concours 'Pitch your project', dernier appel aux jeunes

Les jeunes européens de 16 à 25 ans sont invités à participer au concours ''Pitch your project '' en soumettant leurs idées de projets pour un développement attractif, moderne et durable de l'espace alpin en Europe jusqu'au 31 octobre prochain. Ceux qui auront proposé les cinq meilleures idées de projets seront invités au Forum annuel de l'Eusalp à Nice les 10 et 11 décembre. Lors du Forum, les candidats de ces cinq projets présenteront leurs projets lors d'une session de pitch devant un parterre d'experts internationaux.

Le public votera ensuite directement sur les trois projets qui recevront respectivement 5.000, 3.000 et 2.000 euros de prix pour leur réalisation. Le concours propose cinq thèmes: gestion durable des ressources naturelles alpines et résilience au changement climatique, numérisation, éducation et marché du travail, promotion de l'histoire, de l'identité et de l'intégration de la région alpine, renforcement de la résilience de la région alpine face aux crises (sanitaires, énergétiques, économiques), développement de l'offre locale. Les projets peuvent être soumis par des groupes ou des individus.

Dans le processus de pré-sélection, un jury évaluera tous les projets soumis dans deux catégories d'âge: 16 à 19 ans et 20 à 25 ans. Des informations détaillées et les thèmes prioritaires 2020 dans toutes les langues alpines sont disponibles sur le site web suivant: https://eusalp-youth.eu/ (ANSA).