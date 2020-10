Sono 78 i pazienti Covid al 'Parini', domani apre reparto clinica St-Pierre

L'aumento di ricoveri è costante e l'ospedale 'Parini' di Aosta è oggi al limite della capienza per i pazienti Covid, il cui numero è salito nella notte a 78. Sono 64 i ricoverati nei reparti Covid 1,2,3, 9 nel reparto infetti e cinque quelli in Rianimazione.

L'apertura del reparto Covid 4 potrebbe essere rinviata, in attesa dell'apertura prevista per domani del padiglione Covid nella clinica di Saint-Pierre, con 35 posti letto, cui sarebbero destinati i pazienti meno gravi. "Ma non è sufficiente - spiega l'assessore regionale alla Sanità - e stiamo cercando delle alternative, dalle microcomunità ad altre strutture dove mettere questi pazienti".