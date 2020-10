NUOVO DPCM, IN DIRETTA LA CONFERENZA STAMPA DELLA GIUNTA REGIONALE

Applicazione delle norme del nuovo Dpcm per l'emergenza coronavirus, riorganizzazione sanitaria e misure di sostegno e sgravio fiscale per le famiglie e le realtà economiche sono gli argomenti principali della conferenza in corso nella Sala Viglino di Palazzo regionale. "Stiamo esaminando il nuovo Dpcm e facendo valutazioni sulle nuove misure da adottare, che non potranno che essere ancora più restrittive - ha detto il presidente della Giunta, Erik Lavevaz, ai microfoni della Rai a margine della conferenza - Il coprifuoco è una delle valutazioni che stiamo facendo".

"Il nostro - ha aggiunto - è un lavoro di equilibrismo tra l'aspetto sanitario, che ha la

priorità, e quello economico. Bisogna trovare misure utili per fronteggiare l'emergenza sanitaria che è ancora lì con tutta la sua virulenza e cercare di tutelare anche l'economia".

Luca Montagnani, coordinatore sanitario dell'Unità di crisi sull'emergenza coronavirus in Valle, ha sottolineato che "in questo momento non è possibile determinare quando arriverà il nuovo picco del contagio in Valle d'Aosta. Esistono però delle simulazioni che non indicano un futuro brillante e per capire se le misure messe in campo funzioneranno bisogna aspettare almeno tre settimane.

Ricordando "i dirigenti scolastici che devono essere ringraziati per il lavoro eroico che stanno svolgendo per tenere la scuola aperta", l'assessore all'Istruzione, Luciano Caveri, ha assicurato: "noi siamo per tenere le scuole aperte, però con tutte le misure e la cautele necessarie".