Domani martedì 27 ottobre sainte Sabine sainte Delia

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 27 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Curia Vescovile - ore 15.00

Consiglio diocesano per gli affari economici

Mercoledì 28 ottobre

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Giovedì 29 ottobre

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 30 ottobre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Sabato 31 ottobre

Chiesa parrocchiale di La Salle - ore 18.30

S. Cresime

Le Messager Valdotain ricorda martedì 27 ottobre sainte Sabine sainte Delia

La Chiesa celebra Sant' Evaristo Papa e martire

Mentre del suo predecessore Clemente conosciamo la celebre lettera ai cristiani di Corinto, di Evaristo nulla è giunto. Tutto ciò che si sa è nel Liber Pontificalis e negli scritti di Ireneo ed Eusebio: sembra sia stato un greco di Antiochia nato a Betlemme e divenuto il quarto o forse il quinto successore di Pietro intorno all’anno 100. Governò per 9 anni. Leggendarie sono considerate la notizie che sia morto martire, che sia sepolto presso San Pietro e che abbia suddiviso Roma in 25 parrocchie e istituito 7 diaconi per assisterlo nella liturgia, come testimoni della sua ortodossia e come «stenografi» delle sue prediche. I resoconti, in ogni caso, non ci sono giunti.

Il sole sorge alle ore 6,57 e tramonta alle ore 17,19