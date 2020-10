Superbonus 110%: scegli un ingegnere la sicurezza di far bene

Riqualificare energeticamente la propria casa, usufruendo degli incentivi messi a disposizione dal Decreto rilancio, richiede un grande lavoro di analisi, progettazione, coordinamento, imprese affidabili, esecuzione a regola d’arte. L’improvvisazione non è ammessa, bisogna affidarsi a seri professionisti. Un ingegnere possiede tutte queste competenze e può essere la guida, ideale e sopra le parti, adatta a orientare nelle giuste scelte, pronta a consigliare la strada migliore per riuscire ad ottenere il “super-bonus”, a cominciare dalla progettazione, che risulta fondamentale per determinare i costi dell’intervento e le conseguenti detrazioni fiscali, ma soprattutto cosa è compreso del “super” al 110% e cosa non lo è, e pertanto ricade negli altri tipi di detrazione ancora in vigore, come il “normale” 50%.

Per trovare il professionista esperto in ecobonus e sismabonus più vicino e a te e per avere ulteriori informazioni sugli incentivi previsti dal Decreto Rilancio consulta ora la pagina www.110.ordineingegneriaosta.it nella quale troverai informazioni e domande frequenti subito utili, oppure contatta l’Ordine degli ingegneri della Valle d’Aosta.

