Al salone web 'Orientamenti 2020' L'UniVdA si presenta agli studenti italiani

L’Università della Valle d’Aosta sarà presente al prossimo salone virtuale 'Orientamenti 2020', una delle manifestazioni didattico-culturali più importanti d’Italia.

L’appuntamento è per i giorni di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 novembre prossimi, con orario 9/22.

'Orientamenti' è il punto di riferimento nazionale per l’orientamento scolastico ed è uno strumento importante per favorire scelte consapevoli per il futuro professionale dei giovani.

L’esposizione virtuale sarà visitabile in 3D e sarà divisa in aree tematiche con accesso agli stand dal percorso o da un elenco. A breve sarà pubblicato il programma dettagliato dell’iniziativa oltre al link alla piattaforma virtuale che ospiterà tutti gli incontri online.

L’iniziativa vuole fornire informazioni puntuali sull’offerta formativa Univda mettendo in luce le caratteristiche che contraddistinguono l’Ateneo valdostano nel panorama universitario italiano, con l’intento di offrire agli interessati ulteriori strumenti che possano essere utili per una scelta consapevole del loro percorso di studi universitario.