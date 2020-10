Il 118 e le Forze dell'ordine sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 26 ottobre, in via Lexert ad Aosta dove, secondo le prime notizie, una vettura ha investito un pedone. Al momento non sono note né le generalità né le condizioni cliniche della persona investita, che risulta però residente nel capoluogo valdostano. Seguono aggiornamenti.