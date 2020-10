Furgone si ribalta a Pollein, due feriti

Due feriti in un incidente stradale autonomo avvenuto nel pomeriggio di oggi lunedì 26 ottobre a Pollein, verso le 15,30. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un furgoncino con due persone a bordo è uscito di strada e si è ribaltato lungo una scarpata.

I due occupanti del veicolo, un 66enne ed un 54enne (quest'ultimo di origini albanesi), entrambi residenti in Valle, sono stati soccorsi dal 118 e sono ricoverati in Pronto soccorso in fase diagnostica. Hanno riportato traumi e contusioni; sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno recuperato il furgone.