Allarme e ricerche per possibile caduta elicottero sul Breithorn

È in corso in queste ore una operazione di ricerca sul Breithorn, in seguito ad un allarme su banda elettromagnetica (ELT-Emergency locator transmitter) di possibile incidente ad un elicottero privato che, secondo i dati raccolti dalla centrale di Poggio Renatico e trasmessi alla Centrale unica del soccorso-Cus della Valle d'Aosta, era in sorvolo in quella zona intorno alle ore 19.

Sul posto è operativa una squadra composta da tecnici del Soccorso alpino valdostano-Sav e del Soccorso alpino della Guardia di finanza-Sagf via terra, mentre un elicottero di Air Zermatt sta eseguendo un sorvolo. Seguono aggiornamenti.