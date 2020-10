Oggi sabato 24 ottobre saint Antoine-Marie Claret – saint Florentin

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 24 ottobre

Chiesa parrocchiale di Cogne - ore 18.00

S. Messa per l'ingresso del nuovo parrocco

Domenica 25 ottobre

Aosta, Chiesa parrocchiale di Saint-Martin - ore 11.00 e ore 16.00

S. Cresime

Lunedì 26 ottobre

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30-12.30

Partecipazione al 1° incontro di formazione per clero e religiose/i

Priorato di Saint-Pierre - ore 13.30

Riunione della Commissione De promovendis ad Ordines

pomeriggio

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Martedì 27 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Curia Vescovile - ore 15.00

Consiglio diocesano per gli affari economici

Mercoledì 28 ottobre

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Giovedì 29 ottobre

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 30 ottobre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Sabato 31 ottobre

Chiesa parrocchiale di La Salle - ore 18.30

S. Cresime

Le Messager Valdotain ricorda sabato 24 ottobre saint Antoine-Marie Claret – saint Florentin

La Chiesa Sant' Antonio Maria Claret

Una figura del secolo XIX al cui nome è tuttora legata una congregazione religiosa diffusa in tutti i continenti, quella dei Missionari del Cuore Immacolato di Maria, detti appunto Clarettiani. Di origine catalana, appena ordinato sacerdote Claret si reca a Roma, a Propaganda Fide, per essere inviato missionario. Ma la salute precaria lo costringe a tornare in patria. Così per sette anni si dedica alla predicazione delle missioni popolari tra la Catalogna e le Isole Canarie. È tra i giovani raggiunti in questa attività apostolica che nasce l’idea della congregazione. Nel 1849 viene nominato arcivescovo di Santiago di Cuba. Morirà il 24 ottobre 1870.

Sant’Antonio Maria Claret, vescovo: ordinato sacerdote, per molti anni percorse la regione della Catalogna in Spagna predicando al popolo; istituì la Società dei Missionari Figli del Cuore Immacolato della Beata Maria Vergine e, divenuto vescovo di Santiago nell’isola di Cuba, si adoperò con grande merito per la salvezza delle anime. Tornato in Spagna, sostenne ancora molte fatiche per la Chiesa, morendo infine esule tra i monaci cistercensi di Fontfroide vicino a Narbonne nella Francia meridionale.

Il sole sorge alle ore 7,47 e tramonta alle ore 18,31