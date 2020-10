Torna l'ora solare, stanotte lancette indietro di un'ora

Da questa notte si dorme un'ora in più. L'ora solare torna domenica 25 ottobre, alle ore 3, e bisognerà quindi riportare le lancette indietro di un'ora. Fino al 27 marzo 2020 si dormirà un'ora di più rispetto alla sincronizzazione degli orologi con l'ora legale, che fu introdotta per la prima volta in Italia il 3 giugno del 1916 e che dal 1980 si applica a tutta la comunità europea. L'ora legale tornerà per l'appunto domenica 28 marzo 2021 alle ore 2.

La durata del periodo di ora legale si è modificata nel tempo: Fino al 1980 durava 4 mesi, dalla fine di maggio alla fine di settembre. Dal 1981 al 1995 durava 6 mesi, dall'ultima domenica di marzo all'ultima domenica di settembre, mentre dal 1996 ad oggi dura 7 mesi, dall'ultima domenica di marzo all'ultima domenica di ottobre.Il cambio dell'ora avviene sempre nelle ore notturne per arrecare il minor disagio alle persone, in particolare il sistema dei trasporti riduce al minimo le problematiche di orario con il cambio tra le 2 e le 3 di notte. Questa però potrebbe essere l’ultima volta: a fine agosto il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, aveva annunciato di voler abolire il cambio. La proposta sarà discussa prima dagli altri organismi comunitari e poi eventualmente dai singoli Stati.

L'idea di introdurre l'ora legale nasce dal bisogno di ottimizzare l'uso della luce solare al fine di ottenere un risparmio nel consumo di energia, tema molto sentito in particolare durante la crisi energetica degli anni 60 e 70.

Il concetto alla base è di sfruttare l'allungamento delle giornate anticipando l'inizio della vita produttiva del paese, in primavera ed estate il sole sorge prima delle 6 del mattino ma tipicamente gli italiani si svegliamo verso le 7; spostando di un'ora l'orario si riesce comunque ad avere la luce naturale al mattino e si guadagna un'intera ora di luce per la sera ritardando il consumo di energia elettrica per l'illuminazione.