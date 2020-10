Mauro Lucianaz nuovo presidente Unité G. Paradis

Il neo eletto sindaco di Arvier, Mauro Lucianaz, è stato confermato alla presidenza dell'Unité des communes valdotaines Grand-Paradis, che racchiude 12 Comuni, per il prossimo quinquennio. Avvicendamento invece alla vicepresidenza, dove a Bruno Jocallaz, sindaco di Villeneuve, succede Loredana Petey, prima cittadina di Aymavilles.

La giunta dell'Unité si è riunita nei giorni scorso in via telematica anche per decidere il programma di interventi da eseguire in ambito del consorzio di miglioramento fondiario Ru d'Arberioz e per la riqualificazione turistico-ambientale del territorio.