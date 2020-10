G. Giachino, presidente Confindustria VdA, 'momento grave, nuova Giunta sia responsabile'

"Noi non ci arrendiamo nonostante in questi mesi abbiamo visto una recrudescenza della pandemia e del sentimento anti-industriale". Lo ha detto il presidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'assemblea dell'associazione Confindustria della Valle d'Aosta. "Possono dipingerci anche nel modo peggiore - ha aggiunto - chiamarci prenditori, ma il nostro impegno non cambia". Noi avevamo già detto - ha aggiunto Bonomi - che il Paese avrebbe chiuso con un -10% del Pil quest'anno che in numeri assoluti significa 180 miliardi in meno nella nostra economia". "Se noi pensiamo che la grande occasione storica del Recovery fund è di 200 miliardi, ci rendiamo conto del danno che avremo. Quindi c'è una difficoltà nell'affrontare questa situazione". E poi: "Confindustria sta svolgendo un ruolo importante a supporto degli imprenditori. Molti che erano disillusi dal nostro sistema ora hanno capito l'importante di Confindustria e delle sue strutture".

Forte il richiamo alla responsabilità rivolto ai nuovi amministratori regionali dal presidente della Confindustria Valle d'Aosta, Giancarlo Giachino: "Rivendichiamo il diritto di avere una classe politica all'altezza delle nostre aspettative e che sia finalmente collettore attento delle proposte che formuliamo per il bene comune". Svolta in videoconferenza, all'assemblea hanno partecipato in collegamento telematico anche il presidente della Giunta, Erik Lavevaz e gli assessori regionali Lugi Bertschy (Lavoro) e Carlo Marzi (Finanze).

"Dobbiamo amaramente constatare - ha detto Giachino - che non vediamo segnali e prese di posizioni chiare; l'instabilità politica che caratterizza da qualche anno la nostra regione e la mancanza di scelte chiare ha generato e genera ancora instabilità e ciò ci preoccupa moltissimo". Secondo il presidente di Confindustria Valle d'Aosta "la pandemia ha aggravato la situazione e i ritardi della politica si sono decuplicati, mettendo ancora più in risalto la sua inadeguatezza; si aggiunge una burocrazia sterile che continua a imperversare penalizzando ulteriormente le aziende".

Dal canto suo il Presidente Lavevaz ha dichiarato: "Ora è il momento di guardare al futuro, ci siamo insediati da poche ore, abbiamo presentato la nostra road map, il programma di legislatura che sarà la strada che ci guiderà per i prossimi anni: c'è una parte molto importante, quella di competenza dell'assessore Bertschy, che riguarda lo sviluppo economico e il mondo del lavoro".

"Ritengo - ha aggiunto - che la politica abbia delle responsabilità molto grandi, in particolare adesso in mezzo a una crisi: deve riappropriarsi di un ruolo di sintesi rispetto alle diverse necessità che non può che nascere attraverso il dialogo". Lavevaz ha auspicato "un nuovo modo di procedere" e "un sistema di rapporti politici, sociali ed economici che permettano di essere all'altezza delle sfide presenti e future".