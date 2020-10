Presidente Lavevaz, 'massima attenzione da parte di tutti per contenere il Covid'

"A tutti i valdostani deve essere chiaro che solo esercitando massima attenzione a quello che facciamo possiamo contenere l'epidemia per appropriarci di una nuova normalità". E' quanto dichiara il presidente della Giunta, Erik Lavevaz, in merito all'emergenza Covid-19 che sta attanagliando l'Italia e la Valle.

L'invito a tutta la popolazione è, quindi, quello di "osservare scrupolosamente le indicazioni e i corretti comportamenti per limitare la diffusione del contagio, per proseguire il più possibile la quotidianità in famiglia, così come in campo sociale, scolastico ed economico".

"Sicuramente, in questo momento, la situazione epidemiologica da Covid-19 in tutta la regione - aggiunge Lavevaz - necessita di una presenza costante e scrupolosa da parte del sistema d'emergenza, anche per il fatto che la Valle d'Aosta dispone di un solo presidio ospedaliero. Un'attenzione che, in particolare per i residenti nelle Rsa e per gli operatori che vi lavorano, abbiamo tradotto in un monitoraggio sanitario continuo e specifico".