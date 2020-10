Aosta: Il Covid annulla 'Art&Ciocc' e la festa di Sen Marteun

Annullamenti a cascata di eventi e manifestazioni ad Aosta, forzati dalle nuove disposizioni correlate all’emergenza sanitaria Covid, che vietano fino al 13 novembre la realizzazione di sagre e fiere di comunità.

L'Amministrazione comunale informa al riguardo che sono annullate la manifestazione fieristica 'Art & Ciocc. Il tour dei cioccolatieri' -edizione 2020 in programma in piazza Chanoux dal 29 ottobre all'1 novembre e la mostra mercato 'Eun dzor de martzà et de feta avoué cice de Sen Marteun', che era prevista nel capoluogo regionale domenica 8novembre.