Oltre mille i valdostani contagiati da Covid-19

Oggi hanno raggiunto quota 1001 i positivi al coronavirus nella nostra regione. Quelli in isolamento domiciliare sono 947 mentre 50 sono ricoverati in ospedale e di questi tre in Rianimazione. Lo rivela l'ultimo bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione sulla base dei dati dell'Azienda Usl. Nelle ultime 24 ore i casi rilevati di Covid sono stati 97, su un totale di 174 persone sottoposte a tampone, quindi oltre il 50%.

I guariti dall'inizio della pandemia ad oggi sono complessivamente 1.166, i tamponi effettuati 37.111.

I pazienti deceduti con Covid-19 in atto sono 149, 74 maschi e 75 femmine di età compresa tra i 45 e i 100 anni.

E mentre è ancora in corso l'analisi dei tamponi sale dai 47 di ieri ai 55 attuali il numero di ospiti positivi al coronavirus nella casa di riposo privata Domus Pacis di Donnas. Tra i dipendenti si contano 14 contagiati. Nella struttura vi sono un centinaio di assistiti e una settantina di dipendenti. Nella casa di riposo era stato scoperto la scorsa settimana un ospite positivo - arrivato nella struttura l'8 ottobre - dopo che la figlia, avendo saputo di essere contagiata, aveva avvertito la Domus Pacis facendo avviare lo screening. L'uomo, di 83 anni, è morto nei giorni scorsi all'ospedale Parini di Aosta, dove era stato ricoverato. Si tratta di una delle prime vittime di questa seconda ondata di contagi.