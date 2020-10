Aumentano i pazienti ricoverati al 'Parini' contagiati da Covid

Sale ancora il numero dei pazienti contagiati dal Covid-19 ricoverati all'ospedale 'Parini' di Aosta. I casi positivi ospedalizzati sono oggi 56 e si tratta di 47 pazienti nei reparti Covid, tre in Terapia intensiva e sei casi sospetti in Malattie infettive, ricoverati la notte scorsa in attesa dell'esito del tampone.

Ieri i ricoveri erano arrivati a quota 51 (di cui tre in Terapia intensiva). Con l'arrivo di alcuni anziani dalle microcomunità valdostane l'età media si è alzata. Il paziente più anziano ha 104 anni, il più giovane 35 (si tratta in questo caso di un asintomatico che si è scoperto positivo una volta arrivato in ospedale per un trauma, ricoverato per un'osservazione medica prima di rientrare a casa).

Nel pomeriggio di giovedì 22 ottobre è stato aperto il reparto Covid 3, dove sono già stati ricoverati i primi pazienti. "Per fugare dubbi sollevati da alcuni circa la reale necessità di ospedalizzazione degli utenti - spiegano dalla Usl VdA - è bene chiarire che in molti casi si tratta di pazienti che già erano ricoverati e che sono risultati positivi susseguentemente a tampone. Ovviamente questi degenti non vengono dimessi".