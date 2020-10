Marco Calchera presidente Unité des Communes Grand Combin

Marco Calchera, sindaco di Etroubles, è il nuovo presidente dell'Unité des Communes valdotaines Grand Combin.

Confermato dall'assemblea elettiva come vicepresidente Gabriel Diémoz, sindaco di Roisan. La giunta dell'Unité si è riunita nei giorni scorsi. "Adesso - ha spiegato Calchera all'Ansa - siamo concentrati sulla recrudescenza dell'emergenza sanitaria e poi ci saranno dei temi trasversali che non riguarderanno solo la nostra Unité ma anche altri, quindi sui rifiuti, le microcomunità per anziani, il sistema integrato. Sono alcuni dei macro-temi che verranno sviluppati nel corso del quinquennio".