Da Confcommercio VdA disponibilità a collaborare con la nuova Giunta regionale

Congratulazioni al Presidente della Regione, Erik Lavevaz, e a tutti gli assessori che hanno nelle loro mani le scelte politiche ma adesso subito al lavoro, non c’è tempo da perdere per fronteggiare la crisi del Covid-19 che sta mettendo in ginocchio tante aziende commerciali e turistiche.

Graziano Dominidiato, Presidente di Confcommercio- Fipe VdA invita tutti gli assessori in base alle loro deleghe a mettersi subito al lavoro per disporre i provvedimenti necessari. Non c’è più tempo da perdere se vogliamo far ripartire la nostra Regione in questo momento di grande difficoltà. Per questo Confcommercio assicura piena collaborazione per poter procedere in modo rapido”.

Confcommercio VdA esprime soddisfazione per la scelta di persone competenti, con esperienze amministrative importanti con le quali, spiega Dominidiato, “abbiamo avuto modo di condividere azioni e progetti, ma ci riserviamo di valutare per il loro operato non giustificando e sostenendo a priori le loro azioni ed i loro provvedimenti. Noi li giudicheremo dai fatti e dai risultati dell’azione amministrativa. Siamo pronti a collaborare ma anche avanzare critiche nell’interesse superiore delle imprese del nostro territorio e della comunità valdostana”.