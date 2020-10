Addio al denaro contante? C’è ancora da aspettare

Monete e banconote sono ancora le preferite per le piccole spese quotidiane, anche se cashback e lotteria degli scontrini potrebbero incentivare il ricorso alle carte di credito e alla moneta elettronica. Poi c’è il fattore Covid.

Si stima che siano oltre 9 milioni gli italiani che non useranno più monete, banconote e contante per paura che queste possano trasmettere il virus. Il che non significa dire addio al contante: 16 milioni non ci pensano proprio, soprattutto perché lo considerano più comodo e più agevole per controllare le spese.

Sono i dati dalle molteplici sfaccettature (e letture) che emergono da un’indagine fatta questo mese per Facile.it dall’istituto di ricerca EMG Acqua su un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta.

A livello nazionale, quasi un quinto degli italiani (il 19%) ha dichiarato di abbandonare il contante per paura del virus. I più propensi a fare questa scelta sono gli uomini (21%) e i residenti nel Nord-Ovest (24%).

Nel complicato rapporto fra italiani e contante, emerge che per le spese quotidiane il 64% preferisce monete e banconote, usate in via esclusiva o preferenziale, anche se alla luce di alcuni provvedimenti del Governo come cashback e lotteria degli scontrini, qualcosa potrebbe cambiare. Quasi sei italiani su dieci, il 59,4% del campione intervistato, ha dichiarato che considerati questi incentivi da ora in avanti userà maggiormente carte di credito, bancomat e prepagate.

Allo stesso tempo, un italiano su cinque – il 20,4% ma con punte del 26,1% nei centri abitati con oltre 100 mila residenti – non ha alcuna intenzione di rinunciare al contante per le spese di piccolo tagli.

Non sembra però che gli italiani siano decisi dall’adottare la moneta elettronica come prima scelta. Oltre alla preferenza per il contante nelle spese quotidiane e di importo inferiore, una parte della popolazione evita l’uso delle carte. Il 27,1% (più di un quarto degli italiani) usa oggi solo ed esclusivamente denaro contante. Il 36,9% preferisce comunque il contante e fa ricorso alla carta solo se non ha banconote in tasca.

Certo, c’è anche l’altro lato della medaglia. Il 29,4% degli intervistati dice di usare prevalentemente moneta elettronica e ricorre al contante solo se il commerciante non accetta pagamenti elettronici. Il 6,6%, invece, usa solo la carta e se il negozio non l’accetta fa dietrofront e cambia punto vendita.