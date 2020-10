Aosta: Il Covid incombe, MarchéVertNoel 2020/21 a rischio annullamento

MarcheVertNoel sì, no, forse. Ieri il sindaco di Aosta Gianni Nuti, la vicesindaca Josette Borre e l’assessore alle Attività produttive, Alina Sapinet, accompagnati dai tecnici comunali hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria e una delegazione degli operatori commerciali per discutere in merito alle prospettive del prossimo MarchéVertNoel, l'ormai tradizionale e più importante kermesse turistico-commerciale dell'inverno aostano, alla luce del continuo peggioramento del quadro epidemiologicoin atto legato al Covid-19.

"Riguardo all’esito dell’incontro - si legge in una nota - l’Amministrazione comunale desidera precisare che, al momento, nessuna decisione è stata ancora presa in merito alla conferma o alla modifica ovvero all’eventuale annullamento della manifestazione, e che nessuna delle tre ipotesi viene attualmente privilegiata, stante la situazione di incertezza legata a possibili provvedimenti di urgenza che potrebbero limitare l’effettuazione del mercatino di Natale".

Sentiti commercianti e associazioni di cagtegoria, "prima di prendere una decisione definitiva - conclude la nota - sarà necessario capire gli intendimenti delle autorità preposte alla sicurezza e all’incolumità pubbliche, vale a dire Prefettura, Questura e Protezione civile".