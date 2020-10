Aosta: Comune avverte, 'scadenza errata nei bollettini pagamento acqua'

A causa di un disguido tecnico in fase di bollettazione, in questi giorni vengono recapitati nelle case dei cittadini gli avvisi di pagamento relativi al servizio idrico che riportano come termine la data errata del 16 ottobre invece del termine corretto rappresentato dal 16 novembre.

"Ai fini dell’importo dovuto - spiega una nota del Comune - l’Amministrazione intende rassicurare in merito al fatto che nessuna maggiorazione verrà richiesta per eventuali interessi di mora erroneamente computati".

Il disguido interessa anche chi ha optato per la domiciliazione delle bollette: "Anche in questo caso - si legge nel comunicato - verranno ricevute comunicazioni indicanti un periodo errato, anche se i pagamenti automatici sono già andati correttamente a buon fine. Si chiede, pertanto, di trascurare tale comunicazione".