Les dix ans de Fondation Sapegno à la Tour Archet de Morgex

Avec l'arrivée de la Fondation Natalino Sapegno et de la Pro loco dans la Tour de l'Archet, au mois d'octobre 2010, l'un des plus anciens châteaux de la Vallée d'Aoste était rendu à la communauté valdôtaine et en particulier aux habitants de Morgex. Les analyses dendrochronologiques réalisées, en effet, font remonter la date la construction du donjon central à 998 après J.C.

Au cours de ces dix années, la Fondation Sapegno a œuvré pour qu'elle redevienne le cœur battant du bourg et qu'elle soit également connue au niveau national et international: de nombreuses conférences et séminaires, expositions, conférences et visites guidées ont été organisés par le Centre d'études, auquel a été décerné en 2015 la Médaille du Président de la République pour l'ensembre des célébrations consacrées à Dante promues cette année-là. En même temps, la Fondation Sapegno a développé divers projets pédagogiques et poursuivi la muséalisation.

A travers un programme diversifié, au service à la fois de la communauté scientifique et du territoire, la Tour de l'Archet s'est ainsi ouverte à un public hétérogène en termes d'âge, d'origine, de culture: d'illustres savants italiens et étrangers, des centaines d'élèves, la population résidente et des milliers de touristes ont franchi le seuil du château, découvrant son histoire millénaire. (ANSA)