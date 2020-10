Un seminario web sulle innovazioni tecnologiche nelle macchine agricole

E' organizzato dall'assessorato regionale dell'Agricoltura e dalla Federazione nazionale costruttori macchine per l’agricoltura (FederUnacoma) un seminario online per presentare le più recenti innovazioni tecnologiche nel comparto della meccanizzazione agricola.

Il seminario si svolgerà venerdì 30 ottobre, dalle ore 9.30 alle 12, sulla piattaforma informatica Zoom.

Gli interventi tratteranno di temi legati alle trattrici e alle macchine di protezione delle colture e per lavori in pendenza, illustreranno novità e vantaggi del nuovo regolamento di omologazione europeo 167/2013 (conosciuto come Mother regulation) e affronteranno le nuove sfide dell’agricoltura digitale.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutte le persone interessate. Per partecipare, è necessario iscriversi, entro il 29 ottobre, collegandosi al seguente link:

https://eventi.federunacoma.<wbr></wbr>it/ev-<wbr></wbr>cccc5a94c5c7128036fdd34a7d79dd<wbr></wbr>3f385b0ce4

(per accedere direttamente al link, consultare il sito della Regione sul canale tematico Agricoltura www.regione.vda.it/agricoltura e cliccare sulla notizia).

Il giorno precedente il seminario, all’indirizzo email delle persone iscritte, sarà comunicato il link al quale collegarsi per assistere all’evento.

Per ogni informazione supplementare, è possibile contattare il numero 0165/275260 del Dipartimento Agricoltura.