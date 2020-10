I problemi della scuola valdostana nell'agenda delle priorità del Presidente Lavevaz

"Il ruolo della scuola è estremamente importante e strategico per il futuro della Valle d'Aosta". E' questo un passaggio del programma di governo del nuovo Presidente della Giunta, Erik Lavevaz. "Lo è in condizioni normali - spiega il Presidente - e lo è a maggior ragione in epoca di Covid-19 per le implicazioni e le criticità già evidenziate nei mesi scorsi e che si ripropongono oggi, con la necessità di adottare misure sanitarie adeguate, il ricorso alla Didattica a distanza/integrata, che necessita una migliore e più efficace organizzazione, nonché con un adeguamento dei trasporti pubblici degli studenti".

Altro punto delicato, per il neo Governatore regionale, " è la situazione difficile del precariato nella scuola: tema che va risolto anche nel quadro delle competenze statutarie". Centrale è poi "la questione di una Scuola realmente bilingue e aperta al plurilinguismo".

Vi sono poi altri temi prioritari quali "la dispersione e l'abbandono scolastico, la necessità di mettere mano all’istruzione tecnico-professionale (su cui la Regione ha competenza primaria), il rapporto fra scuola e lavoro, oltreché il presidio delle piccole scuole di montagna e la soluzione dei numerosi problemi ancora esistenti in tema di edilizia scolastica, compreso quello delle palestre".