Quattro avvisi per reclutare medici, infermieri in quiescenza e biologi specializzati per far fronte all'emergenza Covid-19 sono stati pubblicati oggi mercoledì 21 ottobre sul sito della Usl VdA.

La ricerca è su personale medico specializzato, neo laureati in medicina e chirurgia, personale infermieristico e personale medico e biologi in quiescenza. Gli avvisi sono pubblicati all'indirizzo http://www.ausl.vda.it/notizie.asp?id=778&l=1&n=1164