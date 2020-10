L'alpiniste valdotain Hervé Barmasse est de retour au Kilimangiaro

Hervé Barmasse est de retour au Kilimangiaro. À partir du 25 octobre, l'alpiniste reviendra à la télévision dans l'émission de la chaîne Rai 3, animée par Camila Raznovich et partagera, à travers des récits et des images, sa passion pour l'aventure, l'exploration, les voyages et les grandes entreprises.

Lors du premier rendez-vous, l'alpiniste emmènera les téléspectateurs sur le toit du monde, l'Everest (8.848 mètres), et racontera le défi de la conquête, la révolution de 1978 de Reinhold Messner et Peter Habeler, la présence menaçante de l'alpinisme de masse sur les grandes montagnes de la planète et une solution pour un tourisme de haute altitude plus durable. Les récits de Barmasse vont de l'Himalaya aux Alpes, du Karakorum à la Patagonie, du Pacifique à l'Atlantique, en passant par les mers du Nord, de l'Arctique et de l'Antarctique.

''L'alpinisme est ma passion, un jeu important, mais la vie est la grande aventure de notre existence" dit Barmasse "et si nous avons le courage de toujours chercher quelque chose de nouveau - de nouveaux défis, de nouvelles expériences, de nouveaux itinéraires à suivre - nous ne nous ennuierons jamais et nous serons toujours heureux. C'est ce que les grands explorateurs du passé ont fait, et c'est le message qu'avec toute la famille du Kilimandjaro, nous aimerions transmettre à notre public cette saison. La vie est une belle aventure''. (ANSA).