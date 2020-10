Giunta Lavevaz subito al lavoro per emergenza Covid

E' in programma per questo pomeriggio un incontro tra il Presidente della Giunta e prefetto valdostano Erik Lavevaz, i vertici della Usl e i sindaci della zona rossa di Verrayes, Chambave e Saint-Denis per valutare un possibile alleggerimento del lockdown. "Oggi -spiega Lavevaz - faremo anche il punto sulla ricettività ospedaliera e sulla gestione delle scuole. In programma anche un incontro informale con i dirigenti dell'Amministrazione regionale "per capire come mettere in piedi subito la macchina organizzativa", aggiunge il Presidente.

E per il neo assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, "la clinica di Saint-Pierre potrebbe essere di enorme aiuto alla sanità pubblica e potrebbe divenire temporaneamente un ospedale Covid". Secondo Barmasse "c'è bisogno di poter utilizzare il maggior numero di letti della clinica per poter liberare il nostro unico presidio ospedaliero da un grosso numero di pazienti Covid che già ora stanno bloccando le attività".

Quanto a paventate chiusure dei confini regionali per meglio gestire 'dall'interno' la nuova ondata di Covid-19, i vertici regionali decideranno il da farsi dopo un summit con la Protezione civile.