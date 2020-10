Oggi mercoledì 21 ottobre saint Hilarion sainte Ursule

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 22 ottobre

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 23 ottobre

Aosta, Cinéma Théàtre de la Ville - ore 20.45

Partecipazione al 3° incontro di Fede&Scienza

Conferenza di Mons. Giuseppe Busani

Sabato 24 ottobre

Chiesa parrocchiale di Cogne - ore 18.00

S. Messa per l'ingresso del nuovo parrocco

Domenica 25 ottobre

Aosta, Chiesa parrocchiale di Saint-Martin - ore 11.00 e ore 16.00

S. Cresime

Lunedì 26 ottobre

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30-12.30

Partecipazione al 1° incontro di formazione per clero e religiose/i

Priorato di Saint-Pierre - ore 13.30

Riunione della Commissione De promovendis ad Ordines

pomeriggio

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Martedì 27 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Curia Vescovile - ore 15.00

Consiglio diocesano per gli affari economici

Mercoledì 28 ottobre

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Giovedì 29 ottobre

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 30 ottobre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Sabato 31 ottobre

Chiesa parrocchiale di La Salle - ore 18.30

S. Cresime

La Chiesa celebra Sant' Orsola e compagne Martiri

Vissero probabilmente nel IV secolo e non nel V come vuole la leggenda. Una Passio del X secolo, infatti, narra di una giovane bellissima, Orsola, figlia di un re bretone, che accettò di sposare il figlio di un re pagano con la promessa che si sarebbe convertito alla fede cristiana. Partì con 11.000 vergini per raggiungere lo sposo, ma l'incontro con gli Unni di Attila provocò il loro martirio. Orsola fu trafitta da una freccia perché non aveva voluto sposare lo stesso Attila. Questa leggenda, comunque, ha una base storica, come ha dimostrato il ritrovamento di una iscrizione presso una chiesa di Colonia. L'iscrizione parla del martirio di Orsola e di altre dieci vergini (divenute 11.000 per un piccolo segno sul numero romano XI), martirio avvenuto probabilmente sotto Diocleziano.

