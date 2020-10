Sarre: Riparte il servizio extrascolastico di 'Archimede'

Semaforo verde a Sarre per il servizio extrascolastico degli educatori dell’Associazione 'Archimede', cha ha tra i suoi tesserati differenti professionalità tra cui psicologi, pedagogisti, insegnanti, e tutor Dsa.

Riprende infatti il servizio gestito e coordinato dalle dottoresse Claudia Corazza e Gabriella Poliani all’interno della struttura Roccavilla di Sarre; centro di vita associativa, che vuole promuovere tantissime iniziative di prevenzione contro l’abbandono e la dispersione scolastica, di crescita nel ruolo genitoriale e attività di coordinamento con altre agenzie educative per dare vita a una 'rete' di collaborazione che possa permettere degli interventi educativi e formativi integrati.

Il servizio vuole diventare una risposta concreta e diretta per le famiglie le quali necessitano di aiuto per sostenere in ambito scolastico i loro figli e tutto questo si terrà in uno spazio tranquillo dove i ragazzi potranno trovarsi e concentrarsi per fare i compiti trovare il proprio metodo di studio, il giusto senso di responsabilità verso la propria esperienza scolastica e rinvigorire la propria autostima e autonomia.

Come gli anni scorsi 'Archimede' sarà gestito in piccoli gruppi (un educatore ogni tre\cinque ragazzi) tre orep er due o tre volte a settimana e in caso di necessità può essere attivato persino un servizio individuale per ripetizioni nelle singole materie. Particolare attenzione è posta ai ragazzi con diagnosi Dsa e Bes sviluppando con loro un piano distudio idoneo ed individualizzato per il migliore uso degli strumenti compensativi e mirato arenderli progressivamente autonomi nello studiare.