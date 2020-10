Attivo 'Quijeunes VdA', portale regionale web dedicato al futuro dei giovani

Una sorta di 'archivio' ma anche di catalizzatore di informazioni destinate ai giovani: è questo l'obiettivo del nuovo portale 'Quijeunes Vda', presentato ieri dall'assessorato regionale alle Politiche giovanili.

Si tratta di un sito web interamente dedicato alle tematiche dell'istruzione, del diritto allo studio, delle politiche giovanili, dei progetti europei, bandi e concorsi e del servizio civile. Un luogo dinamico pensato principalmente per i giovani tra i 18 e i 29 anni per essere sempre informati in materia di istruzione e progetti a loro dedicati.

"Vuole essere un supporto ai giovani - ha commentato l'assessora regionale all'Istruzione uscente, Chantal Certan, durante quella che è stata la sua ultima iniziativa illustrata in veste di amministratrice regionale - dove in un solo sito si possano trovare tutte le informazioni utili".

Sul nuovo portale c'è anche una sezione dedicata alle associazioni di volontario che si occupano dei giovani, nella quale potranno presentare i loro progetti. "Vogliamo che diventi un catalizzatore non solo per quanto riguarda i temi del nostro assessorato - ha spiegato il dirigente regionale Franco Bonetto - ma anche per tutti quegli enti che si occupano di politiche giovanili. Grande spazio è dedicato alla sezione legalità ed educazione civica con i suoi progetti". Il nuovo portale ha anche una sezione in cui i giovani potranno dialogare direttamente con l'assessorato e una parte multimediale".